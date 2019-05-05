"Надеюсь, когда они вырастут, станет легче?" - надейтесь Все мы когда-то были детьми, и безусловно шалили. Наши родители с трудом призывали нас к порядку. Теперь, глядя на своих малышей каждый думает: "Надеюсь, когда они вырастут, станет легче?".