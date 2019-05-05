Остановите Землю, я сойду: самые модные на планете Стоите перед шкафом и не знаете, что надеть? Мы не стилисты, поэтому тоже не знаем, зато точно уверены, что так, как делают ребята из подборки ниже, делать не надо! Не верите? Посмотрите фото и убедитесь сами: это — полнейший трэш!