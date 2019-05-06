Удачно испорченные фотографии или снимки, которые невозможно повторить Если нужно сделать креативную фотку, просто пустите все под самотек, возможно кто-то влезет в ваш кадр и идеально дополнит вашу фотографию. Предлагаем вашему вниманию замечательную коллекцию фотографий, испорченных прохожими, животными и даже такими знаменитостями, как Леонардо ДиКаприо. Впрочем, он собой может снимок только украсить, но никак не испортить!