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Понедельник, 06.05.2019
Удачно испорченные фотографии или снимки, которые невозможно повторить
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Удачно испорченные фотографии или снимки, которые невозможно повторить

Если нужно сделать креативную фотку, просто пустите все под самотек, возможно кто-то влезет в ваш кадр и идеально дополнит вашу фотографию. Предлагаем вашему вниманию замечательную коллекцию фотографий, испорченных прохожими, животными и даже такими знаменитостями, как Леонардо ДиКаприо. Впрочем, он собой может снимок только украсить, но никак не испортить!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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