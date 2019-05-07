В смысле, зачем, почему: попробуй пойми, что происходит на этих снимках

Эти снимки пробьют даже железобетонную уверенность в своей сообразительности! Попробуйте догадаться, что делает петух за столом, зачем девушка развешивает белье под водой и куда едет человек с головой от LEGO-фигурки в торговой тележке!?.