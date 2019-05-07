Смешная подборка приколов с маленькими детьми Если вы думаете, что все дети рождаются невинными, то вы ошибаетесь. Крутыми засранцами не становятся - ими рождаются. Такие дети уже с детства умеют показать, кто главный в песочнице. Также они умеют принимать крутые позы, складывать по-модному пальцы и стряпать злобные гримасы.