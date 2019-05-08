Такое и в кошмарах не приснится: "Милые" игрушки из детской стоматологии

Поход к стоматологу — это всегда стресс как для ребенка, так и для взрослого. Чтобы расслабить своих пациентов, доктора решили «развеселить» интерьер жуткими игрушками. Вполне вероятно, что после увиденного, на повторный осмотр к стоматологу пациент уже не вернется.