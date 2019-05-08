Панорамные снимки с собаками, на которых что-то пошло не так

Если у вас есть относительно новый смартфон, то вы, возможно, уже экспериментировали с фотосъемкой в панорамном режиме. И если у вас "получалось" так же, как у владельцев этих собак, то, скорее всего, вам не удалось запечатлеть весь величественный и обаятельный образ лучшего друга человека!