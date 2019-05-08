Крутые демотиваторы с черным юмором и сарказмом Ежедневная доза приколов и юмора в демотивирующих картинках! В этом выпуске: про LEGO для взрослых, про легкие заработки, про нетрадиционное лечение, про лайфхак для интровертов и многое другое! Всем удачного дня и отличного настроения!