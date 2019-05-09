Техника безопасности для них ничто: люди, которые не боятся опасности

Одни люди считаю себя умными, а другие - очень умными и всезнающими. Доходит часто до того, что начинают игнорировать все правила и ограничения. Со стороны это выглядит забавно, но повторять подобное запрещается.