Неприятности бывают разные: от разлившейся краски до горящих авто Для каждого человека существует собственная градация неприятностей: там, где одни даже не заметят неудачи или неприятного случая, другие начнут думать, что весь мир против них, и впадут в глубочайшую депрессию. А неприятности бывают разные… От разлившейся краски, которая, к слову, смотрится очень весело и оптимистично, и велосипеда, зажатого дверями вагона метро, до горящего в микроволновке попкорна и неудачно отрезанного локона волос, — взгляните, как проходят дни у других людей!