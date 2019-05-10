Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета

Сегодня в выпуске: угрозы сбросить вес к лету; прикол про мать-антипрививочницу; современные технологии и как они проникают в нашу жизнь; раз уже упомянули тему лета, то один попугай-качок; правильная клиенториентированность; с кем дружить женщине; простая инструкция как взломать пентагон и другие множественные приколы.