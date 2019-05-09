"Может пора Васе уйти": прикольные картинки о семейных отношениях

Удивительно, но художнице удалось невероятно точно описать природу отношений мужчины и женщины всего лишь по тому, в какой позе они остаются во время сна. По этим простым схемам с легкостью можно определить, что же на самом деле происходит с вашими отношениями. Надеемся, что Холли Уолш удастся хоть чем-то вам помочь!