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Четверг, 09.05.2019
"Может пора Васе уйти": прикольные картинки о семейных отношениях
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"Может пора Васе уйти": прикольные картинки о семейных отношениях

Удивительно, но художнице удалось невероятно точно описать природу отношений мужчины и женщины всего лишь по тому, в какой позе они остаются во время сна. По этим простым схемам с легкостью можно определить, что же на самом деле происходит с вашими отношениями. Надеемся, что Холли Уолш удастся хоть чем-то вам помочь!
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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