Забавная разница в возрасте между 20-летними и 30-летними

Существует немало существенных отличий между человеком, достигшим 20-летнего возраста, и человеком, которому исполнилось тридцать. То, что мы в 20 лет делали с легкостью и воодушевлением, в 30 лет выглядит уже по-другому. Более подробно о разнице - в этой серии прикольных картинок!