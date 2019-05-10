Крутые гифки, которые сделают ваш день намного лучше

Уморительная подборка крутых гифок. Транспортировка черепашки через водоем с рыбами, неудачная попытка открыть бутылку шампанского, любвеобильный дельфин и другие интересные моменты, которые попали в объектив камеры.