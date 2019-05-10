Тяжела профессия моделей: курьезные случаи на подиуме Мы привыкли видеть, как стройные модели размеренным шагом преодолевают подиум на показах мод, но далеко не всегда все проходит так идеально, как хотелось бы. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть на фейлы, которые происходили с моделями во время важных мероприятий из мира моды. Как говорится, приятного вам просмотра.