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Пятница, 10.05.2019
Мастер фотошопа: безносые знаменитости
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Мастер фотошопа: безносые знаменитости

Трудно даже представить, каким было бы наше лицо, если бы у нас не было носа. Предлагаем вам уморительную подборку фотографий знаменитостей, которые были сделаны в шотошопе. Уверенны, что вы не сможете сдержать смех. Хорошего настроения!
bugaga.ru
bugaga.ru
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