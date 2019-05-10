Мастер фотошопа: безносые знаменитости

Трудно даже представить, каким было бы наше лицо, если бы у нас не было носа. Предлагаем вам уморительную подборку фотографий знаменитостей, которые были сделаны в шотошопе. Уверенны, что вы не сможете сдержать смех. Хорошего настроения!