Истории из социальных сетей заряжают своим юмором и позитивом Истории с просторов сети всегда интересно почитать, ведь люди анонимно рассказывают о своих переживаниях и о том, что произошло в их жизни. Неудачная попытка заработать денег, "древний способ" не заснуть за рулем, сухой кошачий корм вместо хлопьев на завтрак и другие свежие истории далее.