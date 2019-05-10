Дивные зверушки: милые хомячки "хомячат" в буквальном смысле слова

Иногда бывает, что весь день идет насмарку, нет настроения, ничего не клеится… Тогда вам обязательно необходимо увидеть эту подборку крутых хомячков, которые с легкостью поднимут настроение любому! Почему бы не посмотреть фотогалерею, посвященную их восхитительному обжорству?