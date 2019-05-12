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Воскресенье, 12.05.2019
Котики-ниндзя: смешные питомцы, которые освоили древнее боевое искусство
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Котики-ниндзя: смешные питомцы, которые освоили древнее боевое искусство

Сформировавшаяся в Японии в XV-XVI вв. комплексная дисциплина ниндзюцу почти забыта в настоящее время. Однако домашние коты и кошки активно практикуют это древнее боевое искусство в повседневной жизни. Стоит отметить, что ниндзюцу представляет собой искусство шпионажа, методику диверсионной работы в тылу врага и элементы выживания.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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