Котики-ниндзя: смешные питомцы, которые освоили древнее боевое искусство Сформировавшаяся в Японии в XV-XVI вв. комплексная дисциплина ниндзюцу почти забыта в настоящее время. Однако домашние коты и кошки активно практикуют это древнее боевое искусство в повседневной жизни. Стоит отметить, что ниндзюцу представляет собой искусство шпионажа, методику диверсионной работы в тылу врага и элементы выживания.