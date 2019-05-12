Фантазии хоть отбавляй: смешные снимки от невероятно странных дизайнеров Странный вкус не мешает людям делать впечатляющие и качественные вещи. Иногда дизайн вызывает много вопросов, а исполнение настолько идеально, что не к чему придраться. Пользователи Reddit делятся фотографиями необычного творчества, которое встретилось в их жизни и вызвало бурю эмоций. Предлагаем вам взглянуть на плоды необузданной фантазии, которые никого не оставят равнодушным!