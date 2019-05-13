Смеха много не бывает: прикольные картинки с просторов сети

Сегодня в выпуске: выгодный обмен; локомотив в квартире; аресты чиновников нравятся россиянам; фотки с шашлыков, и почему они не всегда нравятся; техника безопасности в действии; когда нет денег на тренажерный зал; остров разочарований и другие приколы.