А почему бы и нет: фотожабы от фотошоп-шутников

Как известно, существует категория людей, любящих с помощью "фотошопа" создавать всевозможные смешные картинки, заменяя один объект на другой. Вам, возможно, знакома серия фотожаб, где футбольные мячи заменили на кошек. В этот раз фотошоп-шутники подумали, почему бы не заменить гитары на собак?