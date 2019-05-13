Папа вам не мама: отцовские будни в прикольных картинках

Как известно, с мамой всегда спокойнее, зато с папой — веселее и интереснее! Ведь именно он придумает какую-нибудь интересную (хоть и не всегда безопасную) игру, готов построить настоящий корабль из стульев и пледов, чтобы отправиться в кругосветное путешествие со своим чадом!