Кто-то тут явно лишний: уморительные мастера маскировок Иногда очевидные разгадки прячутся прямо перед глазами. Представляем вам забавные фотографии, с которыми можно еще и проверить себя на внимательность. Идея проста: на каждом изображении спрятался "шпион", и его нужно найти.