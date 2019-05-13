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Понедельник, 13.05.2019
Нет алкоголизму: сатирические снимки о борьбе с пьянством
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Нет алкоголизму: сатирические снимки о борьбе с пьянством

Почти сто лет тому назад вышел первый выпуск сатирического журнала "Крокодил", который на долгие годы стал единственным всесоюзным сатирическим изданием. Подшивки журнала, символом которого был красный крокодил с вилами, хранились во многих советских семьях, ведь тираж изданиях достигал 6,5 миллиона экземпляров. Давайте посмотрим на карикатуры о борьбе с пьянством из легендарного журнала.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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