Нет алкоголизму: сатирические снимки о борьбе с пьянством

Почти сто лет тому назад вышел первый выпуск сатирического журнала "Крокодил", который на долгие годы стал единственным всесоюзным сатирическим изданием. Подшивки журнала, символом которого был красный крокодил с вилами, хранились во многих советских семьях, ведь тираж изданиях достигал 6,5 миллиона экземпляров. Давайте посмотрим на карикатуры о борьбе с пьянством из легендарного журнала.