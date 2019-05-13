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Испорченные фото не всегда плохие: забавные снимки с собаками в главных ролях
Даже те из нас, кто любит собак, не в силах отрицать — иногда они бывают ну очень несносными созданиями. И эти забавные и испорченные собаками фотографии являются живым подтверждением данного наблюдения.
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