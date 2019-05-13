Больная фантазия дизайнеров, к сожалению, не знает границ Туфли-соски или ласты, ботинки-копыта, гибрид кроксов, сапогов и носков, умопомрачительные ходули по типу пуант — больная фантазия дизайнеров, к сожалению, не знает границ. Уродливой обуви появилось так много, что для ее снимков завели отдельную страницу в Instagram.