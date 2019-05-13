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Быть отцом сложная задача: как отдыхают папы
Быть папой сложно. Им нужно постоянно работать, чтобы обеспечить свои семьи и заботиться о детях. И поэтому, когда папы получают возможность отдыхать, они максимально используют это время.
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