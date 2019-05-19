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Среда, 22.05.2019
Ох уж эти фотошоперы: уморительные собаки, заменившие гитары
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Ох уж эти фотошоперы: уморительные собаки, заменившие гитары

Гитаристы порой похожи на людей, которые тискают собак. Возможно именно поэтому на tumblr появился блог под названием "Bass Dogs". Здесь публикуют фотографии, на которых гитары и бас-гитары заменены собаками разных пород. Оцените сами, что получилось в итоге.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Смех, Настроение, Собака, Юмор, Позитив, Photoshop, Гитара, Фотошоп, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
18:19 Вс, 19 Май 2019 Телеграф
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