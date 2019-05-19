Ох уж эти фотошоперы: уморительные собаки, заменившие гитары Гитаристы порой похожи на людей, которые тискают собак. Возможно именно поэтому на tumblr появился блог под названием "Bass Dogs". Здесь публикуют фотографии, на которых гитары и бас-гитары заменены собаками разных пород. Оцените сами, что получилось в итоге.