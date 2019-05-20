Слабонервным не смотреть: снимки с высоты, от которых кружится голова

Эта захватывающая дух коллекция фотографий предназначена для лиц, не страдающих акрофобией (страхом высоты). Если вы любите взбираться как можно выше, будь то горы или высотное здание, чтобы полюбоваться видом, открывающимся с самой высоты, то эти снимки вам точно понравятся!