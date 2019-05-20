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Среда, 22.05.2019
Слабонервным не смотреть: снимки с высоты, от которых кружится голова
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Слабонервным не смотреть: снимки с высоты, от которых кружится голова

Эта захватывающая дух коллекция фотографий предназначена для лиц, не страдающих акрофобией (страхом высоты). Если вы любите взбираться как можно выше, будь то горы или высотное здание, чтобы полюбоваться видом, открывающимся с самой высоты, то эти снимки вам точно понравятся!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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18:53 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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