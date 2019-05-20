Смешные курьезные гифки о самых неудачных моментах жизни Каждый из нас может попасть в неприятную ситуацию, но вы точно согласитесь, что смотреть на чужие фейлы всегда гораздо приятнее, чем оказываться их главными героями. Предлагаем вам посмотреть на подборку тематических гифок в продолжении поста.