Скачать
Среда, 22.05.2019
Смех до слез: старость наступает тогда, когда произносишь фразу "Раньше было лучше"
1 / 12

Смех до слез: старость наступает тогда, когда произносишь фразу "Раньше было лучше"

Если спросить у человека, который родился в 2000-м году, сколько ему лет, мы будем уверены, что мальцу примерно лет 6 или 7. А когда приходит осознание, что ему уже целых 19... начинаешь задумываться о пенсии. В данной подборке мы собрали 10 признаков того, что кризис среднего возраста уже не за горами.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, До и после, Приколы, Забавные приколы о молодости и зрелости.
21:35 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь