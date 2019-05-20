Смех до слез: старость наступает тогда, когда произносишь фразу "Раньше было лучше"

Если спросить у человека, который родился в 2000-м году, сколько ему лет, мы будем уверены, что мальцу примерно лет 6 или 7. А когда приходит осознание, что ему уже целых 19... начинаешь задумываться о пенсии. В данной подборке мы собрали 10 признаков того, что кризис среднего возраста уже не за горами.