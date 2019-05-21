Смех до упаду: веселые диалоги и комментарии из социальных сетей

Куда же деть весь накопившейся за все время сарказм? Конечно же, в комментариях поста в Интернете. Но чтобы коммент был самый остроумный, надо регулярно оттачивать мастерство.