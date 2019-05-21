Неудачные стрижки, от которых улыбка не сойдет с лица

Подборка смешных причесок, далеко не все из которых создавались смеха ради. Трудно себе представить реакцию людей, которые сталкиваются со всеми ними в реальной жизни. Возможно, большинство из нас не смогли бы сдержать улыбки или даже смеха. Давайте проверим?