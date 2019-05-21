Тот случай, когда брови живут отдельной жизнью Снимки девушек. которые сделали себе просто кошмарные брови и как-то живут с этим. Брови служат защитным барьером от пота и грязи для глаз. В разное время были популярны различные формы бровей. Но что рисуют на своем лице девушки в этой подборке бровями назвать язык не поворачивается. Внимание! Особо впечатлительным смотреть не рекомендуется.