Креативность этих дизайнеров просто зашкаливает В нашем мире качественная одежда не только функциональна, но и помогает людям хорошо выглядеть и иметь собственный стиль. Правда некоторые дизайнеры умудряются переборщить с креативностью и создают ну совершенно дикую одежду. Надев такое, люди точно не смогут остаться без внимания. Все эти примеры выглядят очень странно, носить такое многие постыдятся.