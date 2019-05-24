За границами здравого смысла: абсолютно нелепые предметы одежды Да, порой мода преподносит сюрпризы удивительные и смехотворные. Наверное, дизайнеры уже не знают, что бы такое придумать, чтобы выделиться на общем фоне огромного количества таких же творцов. И иногда их попытки переходят все возможные границы элементарного смысла.