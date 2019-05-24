Зеркало в ванной: банальная вещь, но иногда она может очень удивить

Фотографировать собственное лицо в отражении зеркала в ванной какого-нибудь ресторана или отеля — это уже "классика" жанра. Не все зеркала в уборных созданы одинаково и к месту — иногда они могут удивить даже самых бывалых.