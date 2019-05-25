Они просто хотели хорошо отдохнуть: забавные снимки с отпусков

Порой люди готовятся к отпуску годами, чтобы ощутить все преимущества отдыха. Но не всегда все то, что хочется и планируется, получается так, как хотелось. Остается надеяться, что снимки с вашего отдыха были совершенно не похожи на все, представленное далее.