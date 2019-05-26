Фотографии, над которыми нужно просто смеяться и не искать смысла

В нашем мире находится место и для сумасшествия, и мы, к сожалению, не можем с этим не согласиться, потому что эти снимки наглядно показывают, насколько странными могут быть люди и их поступки. Прическа-гнездо, монеты в молоке, зубная паста из "Нутеллы", початок из зубов, шашлыки на кладбище и еще много-много всего странного и абсурдного.