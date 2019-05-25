Каково быть девушкой: смешные жизненные комиксы Плэнет Пруденс из Бельгии рисует замечательные и уморительные комиксы про жизнь девушек и их повседневные проблемы. Девушка занимается своим любимым делом и радует нас прикольными рисунками. Сейчас художница имеет более 650 тысяч подписчиков в Инстаграме, и с каждым днем она становится все популярнее.