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Воскресенье, 26.05.2019
Смотри и учись: забавные идеи фотографий с памятниками
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Смотри и учись: забавные идеи фотографий с памятниками

У памятников, помимо эстетической функции, есть и практическая. С ними можно и нужно фотографироваться. Но не все умеют делать это хорошо. Встать рядом с каменным изваянием и слегка его приобнять - это не тот снимок, который захочется пересматривать. Постарайтесь проявить изобретательность, придумайте сюжет с памятником в главной роли. Только без вандализма и оскорбления чувств прохожих. Вот вам несколько примеров для подражания.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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