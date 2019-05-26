Смотри и учись: забавные идеи фотографий с памятниками У памятников, помимо эстетической функции, есть и практическая. С ними можно и нужно фотографироваться. Но не все умеют делать это хорошо. Встать рядом с каменным изваянием и слегка его приобнять - это не тот снимок, который захочется пересматривать. Постарайтесь проявить изобретательность, придумайте сюжет с памятником в главной роли. Только без вандализма и оскорбления чувств прохожих. Вот вам несколько примеров для подражания.