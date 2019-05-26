Детки-конфетки: смешные снимки позитивных ребят

Забудьте о том, что ваш ребенок когда-то получит диплом или будет идти к алтарю. Самый большой плюс рождения ребенка - это бесконечный смех, который вы испытываете, когда воспитываете его.