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Понедельник, 27.05.2019
Если все было бы с точностью наоборот: мужчины как девушки
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Если все было бы с точностью наоборот: мужчины как девушки

Все мы знаем какими капризными порой бывают девушки. Некоторые из них могут закатить скандал на ровном месте и поводом для него станет сущий пустяк, на который легко можно закрыть глаза, но только не девушкам. Предлагаем взглянуть на то, как бы выглядели бы отношения между мужчинами и женщинами, если все было бы с точностью наоборот и капризными были не женщины, а мужчины.
Фото: zefirka.net
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