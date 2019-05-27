Если все было бы с точностью наоборот: мужчины как девушки

Все мы знаем какими капризными порой бывают девушки. Некоторые из них могут закатить скандал на ровном месте и поводом для него станет сущий пустяк, на который легко можно закрыть глаза, но только не девушкам. Предлагаем взглянуть на то, как бы выглядели бы отношения между мужчинами и женщинами, если все было бы с точностью наоборот и капризными были не женщины, а мужчины.