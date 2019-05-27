Немного позитива на грустных улицах: забавные уличные рисунки Граффити часто пользуется плохой репутацией, однако когда за дело берутся художники с юморком, это превращает город в яркое и интересное место. Яркие и забавные примеры стрит-арта, которые наверняка подняли настроение не одному человеку.