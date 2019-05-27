Рыжий, рыжий, конопатый: а что, если бы знаменитости были рыжиками

Быть знаменитым не так хорошо, как кажется на первый взгляд. Мало того, что за тобой всегда бегают папарацци, а язвительные светские обозреватели смакуют каждый твой промах, так еще и Интернет-шутники то зубов лишат, то бровей. Или сделают тебя рыжим и с веснушками.