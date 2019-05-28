Панорамная съемка не их конек: смешные снимки с питомцами

Красивый панорамный снимок сделать получается не у всех и не сразу — иногда для этого требуются десятки попыток и испорченных кадров. И ни в коем случае не стоит тренироваться на панорамной фотосъемке своих домашних питомцев, потому что это может закончиться ночными кошмарами.