Дизайнеры-недоучки и горе-строители: ляпы, маразмы и фэйлы Свежий сборник всевозможных ляпов и маразмов, которыми "радуют" нас дизайнеры-недоучки и горе-строители! Чубакка вместо короля-льва, решетка над дверным замком, мусорные баки над скамейками, макарони, которые оценят только стоматологи, и другие примеры того, как делать не надо.