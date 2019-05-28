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Среда, 29.05.2019
Рубрика "давно не дети" или смешные ситуации на качелях
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Рубрика "давно не дети" или смешные ситуации на качелях

Иногда окунуться в воспоминания нам помогают качели, на которых мы катались, когда были маленькими, горки, с которых скатывались с радостными криками, или игровые турники, по которым любили лазить вместе со своими друзьями. Но если покататься на таких качелях или съехать с такой горки, то воспоминание о детстве уже не будет таким ярким. И еще приезжают спасатели…
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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23:30 Вт, 28 Май 2019 Телеграф
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