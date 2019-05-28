Рубрика "давно не дети" или смешные ситуации на качелях

Иногда окунуться в воспоминания нам помогают качели, на которых мы катались, когда были маленькими, горки, с которых скатывались с радостными криками, или игровые турники, по которым любили лазить вместе со своими друзьями. Но если покататься на таких качелях или съехать с такой горки, то воспоминание о детстве уже не будет таким ярким. И еще приезжают спасатели…