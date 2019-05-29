Забавные повары, которым нечего делать на кухне Порой на кухне происходят настоящие катастрофы локального масштаба, устранять последствия которых совсем непросто. С примерами таких катастроф, а также неудавшимися кулинарными шедеврами, нас с вами познакомят фото из этой подборки.